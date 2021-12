Stadt Hof: Erste Überlegungen zum Haushalt 2022

Die Stadt Hof hat zu Beginn der Woche, erste Überlegungen zum Haushalt 2022 getroffen. In der Sitzung des Haupt- und Finanzauschusses haben die Verantwortlichen einen Blick auf den Verwaltungshaushalt der Stadt geworfen. Das ist der Teil des Haushalts, der sich mit den laufenden Einnahmen und Ausgaben beschäftigt.

…so Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Deshalb muss die Stadt entscheiden, an welchen Stellen Einsparungen vorgenommen werden können. Stadtkämmerer Peter Fischer sieht zum Beispiel Potenzial im Asphalitierungsprogramm. Dies soll im kommenden Jahr auf 0 gesetzt werden. Für die Bürger bedeutet das aber nicht, dass sie künftig durch Schlaglöcher fahren müssen. Sicherheitsbedrohliche Mängel würden auch weiterhin behoben werden, so die OB weiter. Wo genau die Einsparungen im Haushalt erfolgen, entscheidet sich aber erst in den Beratungen der kommenden Sitzungen.