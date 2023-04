Stadt Hof: Einweihung des Osterbrunnens am Rathaus

In der Euroherz-Region seid ihr schon bereit für das Osterfest. Städte und Gemeinden sind nämlich schon fleißig geschmückt. Das könnt ihr auch auf unseren sozialen Medien sehen. In der Stadt Hof wird der Osterbrunnen am Rathaus am Vormittag eingeweiht. Die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Hof haben ihn im Vorfeld verziert. Die Einweihungsfeier inklusive Andacht beginnt um 10 Uhr in der St. Michaeliskirche in Hof. Schon am Donnerstag ist der Jean-Paul-Brunnen am Hofer Schlossplatz eingeweiht worden. Die Kinder des Montessori-Kinderhauses am Lindenbühl hatten den Schmuck wieder selbst gebastelt.