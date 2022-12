Stadt Hof: E-Car-Sharing-Angebot am Bahnhof Neuhof

Bei den immer noch hohen Spritpreisen denken wahrscheinlich viele Menschen darüber nach, ihr Auto öfter mal stehen zu lassen. In der Stadt Hof gibt es ab sofort auch die Möglichkeit des E-Car-Sharings. Am Bahnhof Neuhof steht jetzt ein Tesla zur Verfügung. Den könnt ihr über eine App buchen – und das rund um die Uhr, teilt die Stadt Hof in einer aktuellen Pressemeldung mit. Die App funktioniert gleichzeitig als Schlüssel für das Auto. Für den Bahnhof Neuhof haben sich die Verantwortlichen als Standort entschieden, weil er in der Nähe der Innenstadt liegt. Außerdem befinden sich eine Bushaltestelle, die Freiheitshalle und das Theater direkt daneben. Um den Tesla buchen zu können müsst ihr mindestens 21 Jahre alt sein.

Die kürzeste Mietdauer beträgt 24 h und kostet 79 €. In der App kann der Zeitraum oder auch die Kilometeranzahl flexibel und individuell ausgewählt werden. Das Aufladen ist bei jeder Fahrt inklusive. Hierfür liegt im Handschuhfach eine Ladekarte, die auch für verschiedenste Ladesäulen freigeschaltet ist. Das Auto sollte mit dem Ladestatus vom Beginn der Fahrt wieder zum Standort am Bahnhof Neuhof zurückgebracht werden.

Die Parkgebühren sind bereits bezahlt. Es befindet sich eine Dauerparkkarte auf der Windschutzscheibe.