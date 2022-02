Stadt Hof: Digitalisierung schreitet voran

Vor zwei Jahren sind Stadt und Landkreis Hof mit dem Qualitätssiegel „Digitale Bildungsregion“ ausgezeichnet worden. Das Siegel sollte zeigen, dass Hof in Sachen Digitalisierung auf einem guten Weg ist. Im Rahmen des sogenannten Onlinezugangsgesetzes soll in Sachen Digitalisierung nun noch mehr passieren. Das Gesetz verpflichtet unter anderem Kommunen dazu, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch digital anzubieten. Benjamin Kupijai, Projektleiter für Digitalisierung und E-Government bei der Stadt Hof, erklärt, was sich für die Bürger ändert:

Intern stellt die Stadt Hof zum Beispiel ihren Aktenplan um oder baut das Dokumentenmanagementsystem aus.

Wie genau die finanzielle Unterstützung der Bundesregierung bei den Digitalisierungsmaßnahmen aussehen wird, steht aktuell noch nicht fest.