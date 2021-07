Stadt Hof: Digitaler Bürgermelder ist online

In den sozialen Medien sind in den vergangenen Tagen immer wieder Bilder von Müllbergen neben Wertstoffcontainern oder Fotos von überfüllten Abfalleimern aufgetaucht. Danach diskutieren viele darüber, einen großen Effekt hat das aber oft nicht. Statt auf Social Media, könnt ihr solche Fotos ab heute in den digitalen Bürgermelder der Stadt Hof hochladen. Das landet dann direkt bei der Stadtverwaltung, die sich dem Problem annimmt. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Im Bürgermelder der Stadt Hof könnt ihr zum Beispiel auch kaputte Straßenlaternen oder Schlaglöcher melden.

Den neuen digitalen Bürgermelder findet ihr hier!