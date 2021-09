Stadt Hof: Bushaltestelle wegen Baustelle verlegt

In der Stadt Hof gibts ab heute eine Baustelle mehr. Die Wunsiedler Straße bekommt eine neue Asphaltdecke und wird deshalb im Bereich zwischen Schollenteichstraße und Carl-Benz-Straße vollgesperrt. Für alle, die mit dem Bus unterwegs sind, kann es deshalb zu Verspätungen kommen. Für die Busse wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Die Haltestelle Schollenteich wird stadtauswärts außerdem um ca. 30 Meter in Fahrtrichtung verlegt. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich am 28. September abgeschlossen sein.