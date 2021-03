Stadt Hof: Bundesweiter Inzidenz-Spitzenreiter

Es ist zumindest ein kleiner Schritt Richtung Normalität gewesen: Anfang der Woche sind die Abschlussklassen der Gymnasien und der FOS/BOS im Hofer Land wieder in den Wechselunterricht gegangen. Seitdem sind die Zahlen in der Stadt Hof aber in die Höhe geschossen, sodass es wieder zur Rolle rückwärts kommt. Für die Hofer Schülerinnen und Schüler ist ab der kommenden Woche wieder Homeschooling angesagt. Gleichzeitig verteidigt Oberbürgermeisterin Eva Döhla die Einschränkungen:

© Stadt Hof

Im bundesweiten Vergleich ist die Stadt Hof mit einer Inzidenz von rund 342 neuer Spitzenreiter und löst damit den Landkreis Wunsiedel ab, der direkt danach kommt – mit einer Inzidenz von 315. Auch das Vogtland und der Saale Orla Kreis sowie der Landkreis Tirschenreuth führen die Spitze mit an – denn auch sie liegen jeweils über 200. Nur der Landkreis Hof liegt darunter.