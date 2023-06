Stadt Hof: Bürgerworkshops zur Ludwigstraße & Bus Shuttles

Die Hofer sind bei der Gestaltung ihrer Innenstadt gefragt. In Hof stehen demnächst zwei Bürgerworkshops an: Beim einen geht es um die automatischen Bus Shuttles (05.Juli/ ab 17:30 Uhr). Für den könnt ihr euch bis zum 2. Juli anmelden. Es geht darum, wie die Shuttle gestaltet sein müssen, damit möglichst viele das Angebot nutzen.

Auch ein Bürgerworkshop zur Ludwigstraße steht an.

Die Stadt Hof hat ein Nürnberger Planungsbüro bei der Hand, das sich mit der Umgestaltung der Ludwigstraße UND des Maxplatzes beschäftigt. Am 4. Juli (18:30 Uhr) will das in der Volkshochschule Hofer Land erstmal eine Analyse zu Verkehr, Parken, Bäumen und Freiraumqualität vorstellen. Danach präsentiert das Planungsbüro drei Szenarien für die Neugestaltung, die ihr dann mit diskutieren könnt. Dabei werden Ideen gesammelt und Arbeitsgruppen gebildet. Workshop Nummer 2 findet dann im Herbst statt. Letztendlich soll das Planungsbüro eine Machbarkeitsstudie erstellen. Als Grundlage für Entscheidungen des Stadtrats zu Ludwigstraße und Maxplatz in der Zukunft.