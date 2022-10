Stadt Hof: Beratungen über Weihnachtsbeleuchtung im November

Auch Kommunen müssen Energie sparen. In der Stadt Hof sind dazu schon länger Maßnahmen in Kraft. Dazu zählen niedrigere Temperaturen in Innenräumen und reduzierte Beleuchtungen auf Straßen und an öffentlichen Gebäuden. Oberbürgermeisterin Eva Döhla mit weiteren Maßnahmen:

Die Stadt und der Katastrophenschutz würden sich auch auf mögliche Stromausfälle und die Gasmangellage vorbereiten. Dass bei Privathaushalten Strom oder Gas abgeschalten werden muss, sei aber unwahrscheinlich, so Döhla im Gespräch mit Radio Euroherz.