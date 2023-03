Stadt Hof: Bauausschuss verabschiedet Instandsetzungsmaßnahmen

Beim Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hat die Stadt Hof in den vergangenen Jahren hintere Plätze belegt. Kritik gab es zum Beispiel an den Radwegen, die teils einfach mittendrin aufhören. Die Stadt ist bei der jährlichen Zustandsbewertung allerdings zu dem Ergebnis gekommen, dass die vorhandenen Radwege in diesem Jahr nicht saniert werden müssen. Die Instandsetzungsmaßnahmen erfolgen deshalb nur an Straßen und Gehwegen. Betroffen sind heuer 14 Straßen und neun Gehwege. Für die Sanierungsmaßnahmen stehen im Verwaltungshaushalt rund 1,2 Millionen Euro zur Verfügung.

Straßen

Ludwigstraße von Sigmundsgraben bis Haus-Nr. 4

Schützenstraße von Windmühlenweg bis Schützenweg

Breslaustraße von Pinzigweg bis Bauhof

Wilhelmstraße zwischen Kreuzsteinstraße und Luitpoldstr.

Bachstraße von Marienstraße bis Haus-Nr. 10

Neutauperlitzer Weg von Oelsnitzer Straße auf ca. 120 m Länge

Marienstraße/Q-Bogen Q-Bogen

Landwehrstraße von Orleanstraße bis Haus-Nr. 60

Münsterweg/Beethovenstr. Kreuzungsbereich Beethovenstraße

Äußere Bayreuther Str. Stichstraße gegenüber Faunapark

Krötenhofer Weg I von Theodor-Storm-Str. bis Haus-Nr. 42

Krötenhofer Weg II von Haus-Nr. 86 bis Haus-Nr. 82

Walter-Flex-Straße von Heinrich-Heine-Str. bis Hermann-Löns-Str.

Schaumbergstraße von Hs.-Nr. 8 bis Hs.-Nr. 10

Oberkotzauer Straße von Hs.-Nr. 63 bis Hs.-Nr. 84

Gehwege

Quetschenweg von Köditzer Straße bis Finkensteig

Karolinenstraße von Sigmundsgraben bis Auguststraße

Jahnstraße von Windmühlenweg bis Jahnstraße

Pfarr von Wörthstraße bis Pfarr Hs.-Nr. 15

Sophienstraße von Theresienstraße bis Sophienstraße Hs.-Nr. 19

Güterzufuhrstraße von Am Güterbahnhof bis Güterzufuhrstr. nahe Hs.-Nr. 17

Friedrich-Hebbel-Straße von Eduard-Möricke-Straße bis Theodor-Storm-Straße

Kammergutweg von Adalbert-Stifter-Straße bis Theodor-Storm-Straße

Goethestraße -optional- (von Münch-Ferber-Str. bis Schützenstr. Hs.-Nr. 11)