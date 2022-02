Stadt Hof: An der Brache nichts Neues

Die Brache am ehemaligen Strauß-Areal bleibt das große Sorgenkind in Hof. Ohne die Eigentümer des Grundstücks kann die Stadt Hof kaum etwas bewirken. Die lassen mit Reaktionen aber auf sich warten. So fällt das Zwischenfazit der Oberbürgermeisterin auf der Facebook-Seite der Stadt eher mau aus. Für die zwischenzeitliche Begrünung bestehe eine Chance, aber Döhla wisse nicht ob die allzu groß ist. Auch den städtebaulichen Wettbewerb als Ideensammlung will die Oberbürgermeisterin noch nicht ganz abschreiben. Ein paar Änderungen soll es am Gelände dieses Jahr trotzdem geben, verspricht Döhla:

In diesen Punkten habe die Stadt ein Zwangsgeld angedroht. Die Fristen seien jetzt ausgelaufen und der Investor müsse handeln. Er habe auch schon reagiert. Bei der Oberbürgermeisterin herrsche daher „verhaltener Optimismus“. Sie sieht das Grundstück aufgrund der Lage weiterhin als interessant für mögliche Investoren.