Auch die Stadt Hof hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Musik- und Fahrschulen bleiben dicht. Laut Oberbürgermeisterin Eva Döhla sollten Besuche und Alten- und Pflegeheimen nur mit FFP2-Masken gestattet sein, zur Not helfe die Stadt aus. In der Innenstadt gilt an den Orten, an denen bisher schon eine Maske getragen werden musste, ab Donnerstag zudem ein ganztägiges Alkoholverbot. Händler am Wochenmarkt dürfen nur noch Lebensmittel verkaufen.