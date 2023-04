Stadt-Galerie Plauen: Neue New Yorker-Filiale feiert Eröffnung

Leerstände sind ein großes Problem für viele Innenstädte. Weil viele Menschen mittlerweile im Internet shoppen, haben es Einzelhändler schwer. Viele Geschäfte müssen schließen. Umso erfreulicher ist es deshalb, wenn es Neueröffnungen gibt. In der Stadt-Galerie in Plauen eröffnet heute zum Beispiel eine neue New Yorker Filiale. Das Geschäft findet ihr ab sofort im ersten Obergeschoss. Bis 2016 hat es schon einmal einen New Yorker in Plauen gegeben, damals in den Kolonnaden. Jetzt kehrt das Bekleidungsgeschäft also nach Plauen zurück.