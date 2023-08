Stadt-Galerie Plauen geräumt: Es war nur eine Übung!

Wer heute Morgen in der Plauener Innenstadt unterwegs war, der hat sich möglicherweise über die Menschenansammlung vor der Stadt-Galerie gewundert und über Lautsprecheransagen. Die Besucher und Mitarbeiter der Stadt-Galerie sind evakuiert worden.

Das war allerdings nur eine routinemäßige Räumungsübung, wie es jetzt vom Center Management heißt. Es ging darum zu prüfen, ob die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt-Galerie funktionieren. Dazu gabs verschiedene Szenarien, Lautsprecherdurchsagen und die Koordination der Rettungsdienste gehören unter anderem dazu. Die jährliche Centerräumungsübung ist erfolgreich abgelaufen, so das Fazit. Vom Center Management gibts dafür einen Dank an alle, die von der Räumung betroffen waren und kooperiert haben.