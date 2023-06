Stadt Bamberg sucht neue Intendanz für ETA-Hoffmann-Theater

Bamberg sucht nun per Stellenanzeige nach einem neuen Intendanten für das städtische ETA-Hoffmann-Theater. Bis zum 16. Juli könne man sich auf den Posten bewerben, teilte die oberfränkische Weltkulturerbestadt am Dienstag mit. Dieser sei ab der Theaterspielzeit 2025/26 neu zu besetzen. Eine Findungskommission aus Stadtratsmitgliedern, Verwaltungskräften und externen Fachleuten der Kultur- und Theaterbranche will bis Ende des Jahres einen Nachfolger für die derzeitige Intendantin Sibylle Broll-Pape finden.

Diese muss ihren Posten im Jahr 2025 räumen. Eine Mehrheit des Stadtrats hatte im März ihren Wunsch abgelehnt, über 2025 hinaus noch zwei Jahre länger die Bühne zu leiten. Broll-Pape steht seit der Spielzeit 2015/16 an der Spitze des Bamberger Theaters.

Das ETA-Hoffmann-Theater ist ein städtisches Schauspielhaus mit mehreren Spielorten und festem Ensemble. Pro Jahr bringt das Theater etwa zwölf Neuproduktionen auf die Bühne. Das Große Haus bietet Platz für 400 Zuschauerinnen und Zuschauer. Als ein Höhepunkt der Bamberger Theatersaison gelten die Calderón-Festspiele im Juli auf einer Freilichtbühne in der Alten Hofhaltung neben dem Dom.