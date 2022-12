Stadion Grüne Au: Stadt Hof bekommt Fördermittel für Sanierung vom Bund

Die Kabinen und Sanitäranlagen am Hofer Fußballstadion Grüne Au stammen aus den 50er und 60er-Jahren und sind damit schon ziemlich heruntergekommen. Um die Grüne Au sanieren zu können, hat sich die Stadt schon in der Vergangenheit um Fördermittel beworben, ist dabei aber leer ausgegangen. Heute gibt es diesbezüglich eine gute Nachricht: Der Bund hat eine Fördersumme in Höhe von 4,6 Millionen Euro bewilligt. Wie die hochfränkischen Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Friedrich und Jörg Nürnberger mitteilen, handelt es sich um Mittel aus dem Bundesprogramm zur Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Kultur und Sport. Das Geld ist für die energetische Sanierung der Grünen Au und den Neubau barrierefreier Toiletten im Nebengebäude gedacht. Die restlichen 1,5 Millionen Euro für das Projekt muss die Stadt Hof selbst aufbringen.