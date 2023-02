Stabiles Netz: Riesiger Batteriespeicher bei Arzberg geplant

Zum Jahreswechsel wurde immer wieder über mögliche Blackouts diskutiert. Dass jetzt noch großflächige Stromausfälle kommen, ist aber recht unwahrscheinlich. Ein Batteriespeicher in der Nähe von Arzberg soll nun den Ausbau erneuerbarer Energien und ein stabileres Netz ermöglichen.

Die Idee für den Batteriespeicher hatte die Zukunftsenergie Nordostbayern. Um das Projekt umsetzen zu können, hat sie sich mit dem Schweizer Unternehmen MW Storage zusammengetan. Geschäftsführer Marco Krasser war es wichtig, einen Partner zu finden, der Expertise in dem Bereich hat und nicht nur als reiner Investor auftritt. Der Batteriespeicher soll der größte in Mitteleuropa werden. Er könnte den gesamten Landkreis Wunsiedel 12 Stunden lang mit Strom versorgen. Die Batterie besteht aus mehreren Würfeln, die jeweils so groß sind wie ein Gartenhäuschen, erklärt Marco Krasser im Gespräch mit Radio Euroherz. Im Inneren befinden sich sehr viele kleine Handy-Akkus. Ziel ist es, das Netz stabil zu halten, da man Wind- und Solarenergie nicht einfach ein- und ausschalten könne. Die Verantwortlichen bereiten derzeit den Bauantrag vor. Sie gehen davon aus, dass der Batteriespeicher Ende des kommenden Jahres in Betrieb gehen kann.