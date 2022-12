Stabile Finanzen: Bezirk Oberfranken verabschiedet Haushalt über eine knappe halbe Milliarde Euro

Es bleibt dabei, die Bezirksumlage in Oberfranken steigt nicht. Der Bezirk Oberfranken hat seinen Haushaltsplan für das kommende Jahr verabschiedet und dabei das Zahlenwerk so wie es vorgestellt worden war, angenommen. Der Bezirk Oberfranken steckt den Großteil der rund halben Milliarde Euro (475 Mio.) in die Versorgung von Menschen, für die er zuständig ist. Menschen mit Beeinträchtigung, Pflegebedürftige und die Patienten in den Bezirkskrankenhäusern.

Die Bezirksumlage bleibt bei 17,5 Prozent, trotzdem wird der Bezirk mehr Geld von den Gemeinden bekommen, weil die wiederum höhere Einnahmen, sprich eine höhere Umlagekraft haben, hieß es bei der Haushaltsverabschiedung,