Die Hofer Altstadt wird am Samstag wieder zur Sportarena: Dann findet das internationale Stabhochsprung-Meeting dort statt. Schon heute habt ihr die Möglichkeit einen Leichtathletik-Star aus Kanada zu treffen: Die Olympionikin Alysha Newman gibt eine Autogrammstunde. Zwischen 16 und 17 Uhr ist sie in der Sparkasse am Sonnenplatz. Am Samstag nimmt die 28-Jährige dann beim Stabhochhochsprung-Meeting teil.