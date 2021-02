Staatswald-Verkauf: Ergebnis von Bürgerbegehren erwartet

Weiden (dpa/lby) – Ein 72 Hektar großes Stück Staatswald soll in Weiden in der Oberpfalz einem Gewerbegebiet weichen. Bis zum heutigen Sonntag läuft in der Stadt das Bürgerbegehren «Walderhalt statt Weiden-West IV». Ein Ergebnis wird nach 18 Uhr erwartet. Die Fragen lauten, ob sich die Stadt weiter für die Fertigstellung des Gewerbegebietes einsetzen soll oder ob der Wald vor Abholzung und Umwandlung in ein Gewerbegebiet geschützt werden soll. Die Grünen-Fraktion im bayerischen Landtag protestierte jüngst gegen den geplanten Verkauf von Staatswaldflächen in der Oberpfalz zugunsten der Errichtung von Gewerbegebieten und sprach von «Ausverkauf».

