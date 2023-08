Seit Ende Juli ist die Staatsstraße zwischen Issigau und Berg schon wegen Bauarbeiten gesperrt. Heute beginnt der zweite Bauabschnitt an der Einmündung Reitzenstein. Der Abschnitt endet am Ortseingang von Berg. Von Issigau aus könnt ihr Reitzenstein in diesem Bauabschnitt über die Staatsstraße anfahren. Wie schon beim ersten Bauabschnitt, wird der Verkehr aber auch jetzt wieder großräumig umgeleitet. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 1. September andauern.