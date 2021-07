Staatsregierung will Windkraft-Mindestabstandsregel lockern

München (dpa/lby) – Die Staatsregierung will die umstrittene Mindestabstandsregel für Windkraftanlagen etwas lockern. Es soll zwar grundsätzlich bei der sogenannten 10H-Regel bleiben – danach müssen Windräder grundsätzlich das Zehnfache ihrer Höhe von der nächsten Wohnbebauung entfernt sein. Im Staatswald, in vorbelasteten Gebieten, auf Truppenübungsplätzen, aber auch beim sogenannten Repowering bestehender Anlagen soll künftig aber nur noch ein Mindestabstand von 1000 Metern eingehalten werden müssen. Man wolle entsprechende Ausnahmetatbestände schaffen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag in München.

