Staatsregierung lädt zum Digitalisierungsgipfel

München (dpa/lby) – Die Corona-Krise hat die Defizite bei der Digitalisierung an den bayerischen Schulen offengelegt – aber dem Thema auch Schwung verliehen. Den will die Staatsregierung nun aufgreifen und lädt Vertreter der kommunalen Spitzenverbände wie dem Städtetag sowie von Lehrer-, Eltern- und Schülerverbänden heute nach München in die Staatskanzlei zu einem Digitalisierungsgipfel. «Ziel ist es, im gemeinsamen Schulterschluss den Schwung bei der Digitalisierung an den Schulen in Bayern mitzunehmen und weiter zu verstärken», heißt es in der Einladung.

Im Anschluss wollen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sowie Vertreter der Verbände über die Ergebnisse informieren.

Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU), die auch bei dem Treffen dabei ist, hatte im Vorfeld der Deutschen Presse-Agentur gesagt: «Digitale Lehrangebote sollten künftig verstärkt als Ergänzung zum Unterricht genutzt werden, auch, um die Kinder und Jugendlichen auf die digitale Arbeitswelt vorzubereiten.» Man könne aber nicht erwarten, dass analoger Unterricht von heute auf morgen digital abgebildet werden kann. Der Freistaat habe noch Glück gehabt, dass man auf der Plattform mebis aufsetzen und so Arbeitsmaterialien austauschen konnte. Zudem seien kurzfristig etwa Leihgeräte für Schüler eingesetzt worden. «Das wäre unter normalen Umständen nicht so schnell gekommen», so Gerlach. «Darauf wollen wir nun aufbauen.»