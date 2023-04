Staatsregierung hofft auf zusätzliche Exzellenzuniversität

Die Staatsregierung wünscht sich weiter eine zusätzliche Exzellenzuniversität in Bayern, neben den beiden schon bestehenden in München. «Wir wollen zusätzlich eine Exzellenzuniversität für Nordbayern», sagte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Die fränkischen Universitäten hätten dank der «Hightech Agenda» eine herausragende Ausgangslage, sagte er.

Schon bei der Ankündigung seiner Hightech-Offensive 2019 hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weitere Exzellenzuniversitäten in Bayern zum Ziel erklärt, nämlich in Franken und Ostbayern.

Gut fünf Monate vor der Landtagswahl bezeichnete Blume die Hightech Agenda als «Wohlstandsgaranten» für die Zukunft. Es handle sich dabei zudem um ein Exzellenzprogramm, eine Talentschmiede, einen wichtigen Standortfaktor und eine «Unabhängigkeitserklärung». Mit einem Investitionsvolumen von 3,5 Milliarden Euro schaffe man 13.000 neue Studienplätze und 2500 neue Stellen, darunter 1000 neue Professuren.