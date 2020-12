Staatskanzleichef zu Mebis-Debakel: unverständlich

München (dpa/lby) – Crash am ersten Tag: Die störanfällige Lernplattform Mebis ist zum Start des bayernweiten Lockdowns wieder (…)

Grüne kritisieren Mebis-Ausfall im Wechselunterricht

München (dpa/lby) – Zum Start des Wechselunterrichts in höheren Schulklassen am Mittwoch in Bayern werfen die Landtags-Grünen (…)