Staatskanzleichef mahnt zur Vorsicht im Kampf gegen Corona

München (dpa/lby) – Der bayerische Staatskanzleichef Florian Herrmann hat eindringlich vor Nachlässigkeit in der Corona-Krise gewarnt. «Das Virus ist nach wie vor mitten unter uns», sagte der CSU-Politiker Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in München.

Die Zahl der Gesamtinfizierten sei in den vergangenen Wochen wieder leicht gestiegen. Aktuell seien 0,009 Prozent der Gesamtbevölkerung infiziert, dies seien schon weniger gewesen. «Ein neuer Ausbruch ist jederzeit möglich.» Deswegen sei es so wichtig, die Strategie der Vorsicht und Umsicht weiter zu verfolgen.