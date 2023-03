Staatsempfang in Nürnberg: Würdigung der Impfzentren in Nordbayern

Die ersten Impfdosen sind am zweiten Weihnachtsfeiertag 2020 in Bayern angekommen. Dann musste alles ganz schnell gehen, und der Freistaat musste die Impfzentren aus dem Boden stampfen. Bei uns in der Euroherz-Region gab es Impfzentren in Hof, Helmbrechts, Tirschenreuth und Wunsiedel. Bei einem Staatsempfang in Nürnberg hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek den nordbayerischen Einsatz im Kampf gegen die Corona-Pandemie gewürdigt. Mit dabei waren die Mitwirkenden der Impfzentren. In der Spitze hat es im Freistaat 100 Impfzentren gegeben. Seit Ende des vergangenen Jahres sind alle geschlossen. Corona-Impfungen werden fortan nur noch in Arztpraxen oder Apotheken verabreicht.