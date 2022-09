Staatsbegräbnis der Queen: Trauerbeflaggung auch in Bayern

Der Sarg der verstorbenen Queen Elizabeth II. ist in den vergangenen Tagen durch Großbritannien gereist, damit die Bürger Abschied von ihrem Staatsoberhaupt nehmen konnten. Heute findet das offizielle Staatsbegräbnis der Königin statt. Auch die Menschen in Deutschland hat der Tod der Queen mitgenommen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat daher die Trauerbeflaggung aller staatlichen Dienstgebäude im Freistaat angeordnet. Dazu gehören beispielsweise das Hofer Landratsamt oder das Rathaus in der Stadt Hof.