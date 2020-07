Staatsanwaltschaft ermittelt: Betrugsverdacht bei Wunsiedler Stiftung

Paukenschlag in Wunsiedel: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Betrugsverdachts bei der Heinrich-Benno-Schäffler-Stiftung. Wie die Stadtverwaltung bestätigt, soll ein Mitarbeiter der WUN Immobilien KU Gelder der Stiftung und des Kommunalunternehmens in die eigene Tasche gesteckt haben. Die Firma ist für die Verwaltung der Stiftung zuständig. Bürgermeister Nicolas Lahovnik schreibt in einer ersten Reaktion, dass die Stiftung und das Unternehmen den Vorfall aufklären wollen und alles tun wollen, um Schaden von der Stadt fern zu halten.