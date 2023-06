Staatsanwaltschaft Bayreuth: Armin Zuber aus Hof ist neuer Leitender Oberstaatsanwalt

Die Staatsanwaltschaft Bayreuth stellt sich zum 01. Juli neu auf: Armin Zuber aus Hof ist neuer Leitender Oberstaatsanwalt in Bayreuth. Seit 2019 war Zuber stellvertretenden Leiter der Staatsanwaltschaft Hof. Dort war er insbesondere für die Bearbeitung von Kapitalsachen zuständig. Unter anderem führte er das Ermittlungsverfahren gegen den Täter der tödlichen Messerattacke im Juli 2021 auf einen Busfahrer am Hofer Hauptbahnhof. Außerdem war er für die Ermittlungen gegen den Oberkotzauer „Maoam-Bomber“ zuständig. Mit dem Wechsel an der Spitze bleibt die Staatsanwaltschaft Bayreuth in hervorragenden Händen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.