Staatliche Studienakademie Plauen: Richtfest auf dem Plauener Schlossberg

Wenn wir in einem See schwimmen, dann wissen wir, dass wir nicht alleine sind. In den meisten regionalen Gewässern leben (…)

Sport verbindet in schwierigen Zeiten: 39. GEALAN-Triathlon am Hofer Untreusee

Wasserpegel zu tief: Landkreis Hof auch in Zukunft betroffen

In den vergangen Wochen haben viele von uns das schöne Wetter genutzt, um an den See zu fahren. Was uns freut, ist für die Natur ein (…)