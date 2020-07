SSV fällt aus: Rabatte gibt es trotzdem

Es ist ein Novum in der deutschen Geschichte: Zum ersten mal gibt es in diesem Jahr keinen einheitlichen Sommer-Schluss-Verkauf. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Schnäppchenjäger in der Region leer ausgehen, sagt der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, im Euroherz-Interview:

Auch wenn die Umsätze zuletzt wieder gestiegen sind, sind die Zahlen noch weit entfernt von der Zeit vor der Coronakrise, so Ohlmann – schließlich seien den Geschäften durch den Lockdown zum Teil drei Viertel der Umsätze weggebrochen.