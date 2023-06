SpVgg Greuther Fürth startet Vorbereitung

Die SpVgg Greuther Fürth hat die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga aufgenommen. Nachdem an den Vortagen Leistungsdiagnostik und sportärztliche Untersuchungen anstanden, trainierte die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger am Mittwoch erstmals in der Sommervorbereitung auf dem Rasen.

Bis zum Start ins Trainingslager absolvieren die Franken drei Testspiele. Am Samstag ist der FC Herzogenaurach der Gegner, vier Tage später geht es zum FC Coburg. Am 3. Juli steht eine Partie gegen die SpVgg Ansbach auf dem Programm. Das Trainingslager absolviert die Spielvereinigung vom 7. bis zum 16. Juli in Bad Häring in Österreich.