SpVgg Bayern Hof: Ukrainischer Spieler verpflichtet

Vereine, vor allem Sportvereine, sind Anknüpfungspunkte unterschiedlichster Kulturen und Nationen. Man denke nur mal an die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

Die Hintergründe, warum man nicht mehr im eigenen Land spielen kann, sind aber nicht immer positiv, insbesondere, wenn es um Krieg geht: So hat die SpVgg Bayern Hof jetzt einen Stürmer aus der ersten ukrainischen Liga verpflichtet. Sergeii Zahynailov kickt in der neuen Saison für den Fußball-Bayernligisten. Der 31-Jährige lebt sein Anfang des Monats mit seiner Familie in Hof, heißt es vom Verein. Er hat bereits die ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft hinter sich. Jetzt warten die Verantwortlichen noch auf die Spielerlaubnis des Bayerischen Fußballverbands.