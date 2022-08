SpVgg Bayern Hof: Trennung von Trainer Gashi

Nachdem der Saisonstart der SpVgg Bayern Hof in der Fußball-Bayernliga misslungen ist und sie aktuell auf dem letzten Tabellenplatz rangiert, zieht der Verein die Reißleine: Perparim Gashi ist nicht mehr Trainer der Hofer Bayern. Übergangsweise soll Co-Trainer Mikhail Sajaja übernehmen.

In sieben Spielen hat die Spielvereinigung nur zwei Punkte mitnehmen können und ist damit Schlusslicht in der Bayernliga Nord.