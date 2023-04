SpVgg Bayern Hof: Trainer bleibt unabhängig vom Saisonausgang

Die SpVgg Bayern Hof steht zu ihrem Trainer, auch wenn die Hofer Bayern derzeit um den Klassenerhalt in der Bayernliga Nord kämpfen. Wie der Verein mitteilt, bleibt Mikheil Sajaja auch in der kommenden Saison Trainer der Spielvereinigung. Auch der erste Neuzugang steht bereits fest. Niklas Stadelmann wechselt von der SG Regnitzlosau auf die Grüne Au. Vier weitere Spieler aus dem aktuellen Kader haben außerdem signalisiert bei der SpVgg Bayern Hof bleiben zu wollen. Es handelt sich um Torhüter David Guyon, Tim Scherbaum, Marian Schubert und Lukas Wülfert. Fabian Krantz wird in der kommenden Saison hingegen nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies habe jedoch berufliche Gründe, heißt es in der Mitteilung.

Das könnte Sie auch interessieren

Selber Wölfe: Von diesen zehn Spielern müsst ihr euch verabschieden

Der Klassenerhalt in der DEL2 ist in der Tasche, die Selber Wölfe können in die Sommerpause gehen. Währenddessen läuft die (…)

Schon spielberechtigt: Neuzugang bei SpVgg Bayern Hof

Die SpVgg Bayern Hof muss am kommenden Samstag (1.4.) beim TSV Abtswind ran, und bekommt dafür jetzt Unterstützung. Beim Auswärtsspiel (…)

DEL2: Selber Wölfe schaffen Klassenerhalt!

Für die Eishockey-Fans gabs am Abend wortwörtlich ein Feuerwerk: Die Selber Wölfe haben den Klassenerhalt geschafft! Sie spielen auch (…)

Spiel gedreht und Matchpuck geholt: Selber Wölfe gewinnen Spiel 5 in Heilbronn

Für die Selber Wölfe stehen die Zeichen für den Klassenerhalt in der DEL2 seit gestern Abend wieder sehr gut. Ein hart umkämpftes (…)

DEL2: Selb vs. Heilbronn – Playdown-Spiel 4

Die Selber Wölfe wollen in den Playdowns der DEL2 heute einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. In der (…)

DEL2: Selber Wölfe wollen in Playdowns gegen Heilbronn nachlegen

In der DEL2 werden am Abend die Playdowns fortgesetzt. Nach dem 2:1 in Heilbronn wollen die Selber Wölfe dabei auf eigenem Eis (…)