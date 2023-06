SpVgg Bayern Hof: Stefan Stadelmann ist neuer sportlicher Leiter

Die SpVgg Bayern Hof hat einen neuen sportlichen Leiter, den ihr bei uns schon sehr oft zu Schulthemen gehört habt: Stefan Stadelmann übernimmt den Posten. Das bestätigt Stadelmann auf Nachfrage von Radio Euroherz. Ihn kennt ihr auch als Hofer Schulamtsleiter.

Seine Hauptaufgabe ist es, dem Trainer-Team zuzuarbeiten und einen konkurrenzfähigen Spieler-Kader auf die Beine zu stellen. Stadelmann kümmert sich zudem um das Nachwuchsleistungszentrum, aus dem immer wieder Talente in die erste Mannschaft aufrücken. Oberste Priorität hat kurz vor Start in die neue Saison der Fußball-Bayernliga die Kaderplanung und -bildung, sagt der sportliche Leiter. Hier würde die SpVgg Bayern Hof Augen und Ohren in alle Richtungen nach neuen Spielern offen halten.