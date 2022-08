SpVgg Bayern Hof: Rücktritt von sportlichem Leiter Fulvio Bifano

Die Hofer Bayern haben in der aktuellen Saison der Fußball-Bayernliga nach wie vor kein Glück.

Erst in der vergangenen Woche ist bekannt gegeben worden, dass Perparim Gashi nicht länger als Trainer bei der SpVgg Bayern Hof tätig sein wird. Nun hat auch Fulvio Bifano, sportlicher Leiter der SpVgg Bayern Hof Spielbetriebs GmbH seinen Rücktritt erklärt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor. Gleichzeitig hat auch Bifanos Sohn Elia Bifano um die Auflösung seines Spielervertrages gebeten. Darüber will der Beirat nun am kommenden Samstag entscheiden.