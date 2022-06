SpVgg Bayern Hof: Perparim Gashi wird neuer Trainer

Die SpVgg Bayern Hof konnte sich den Klassenerhalt in der Bayernliga Nord sichern, trotzdem trennt sich der Verein nun vom Trainergespann Roman Pribyl und Adnan Udovcic. Neuer Trainer wird Perparim Gashi. Wie der Verein mitteilt, wolle man mit ihm nun den nächsten Schritt in der Entwicklung der jungen Mannschaft gehen und neue Reizpunkte setzen. Der 39-Jährige hatte in der Winterpause bereits die U19-Mannschaft der SpVgg Bayern Hof übernommen und sie ungeschlagen auf Platz 1 der Landesliga-Qualifikationsrunde geführt. Gashi will sein Amt als Trainer des Bayernliga-Teams Mitte Juni antreten. Mikhail Sajaja wird ihn als Co-Trainer unterstützen.