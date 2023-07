SpVgg Bayern Hof: Drei Neuzugänge kurz vor Saisonstart

In Australien und Neuseeland beginnt heute die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft. Das deutsche Team geht neben England, Spanien und den USA als Favorit ins Turnier.

Wer lieber auf die Lokalmatadoren setzt und die Spiele live im Stadion verfolgen will, kann das ab dem Wochenende wieder tun. Da gehts für unsere regionalen Fußballvereine in die neue Saison. Kurz vor Saisonstart hat die SpVgg Bayern Hof jetzt noch drei neue Spieler verpflichtet. Das bestätigt der sportliche Leiter Stefan Stadelmann auf Nachfrage. Den 26-jährigen Tschechen Filip Hasek, den 21-jährigen Bogdan Potalov aus der Ukraine und Lukas Kycek. Kycek ist 25 Jahre alt, Torhüter und Sohn des Torwarttrainers der SpVgg Bayern Hof. Saisonauftakt ist für die Hofer in der Bayernliga am Samstagnachmittag gegen den SC Eltersdorf.