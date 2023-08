Spurs-Coach über Kane: Frist ist «Ende des Transferfensters»

Harry Kanes aktueller Trainer Ange Postecoglou sieht im Transfer-Poker um den Superstar mit dem FC Bayern das Ende der Wechselperiode als einzig maßgeblichen Stichtag.

«Es gibt eine Frist, und das ist das Ende des Transferfensters. Darüber hinaus bin ich regelmäßig mit Harry und dem Verein in einem offenen Dialog», sagte der Coach der Tottenham Hotspur nach dem 5:1 (1:1) im Testspiel gegen Schachtar Donezk, in dem Kane vier Treffer erzielt hatte.

Medienberichten zufolge hatte der FC Bayern die Spurs am Freitag aufgefordert, ein letztes Angebot für den Angreifer vor Mitternacht zu akzeptieren.

Postecoglou lobte Kanes Leistung trotz des weiter laufenden Transfer-Pokers mit den Münchnern. «Man hat heute gesehen, dass Harry sich sehr wohl für das engagiert, was wir tun», sagte der frühere australische Fußball-Nationalspieler. «Ich denke, die Spielweise der Mannschaft hilft ihm auch. Er liebt es, Tore zu schießen, und man hat heute gesehen, dass wir eine Menge Chancen kreiert haben und er der Nutznießer davon war.» Sein Kapitän sei «ein fantastischer Stürmer, einer der besten der Welt».

«Ich weiß nicht einmal, was in Harrys Kopf vorgeht»

Die Szenen bei Kanes Auswechslung, als der 30-Jährige den Fans applaudierte und diese ihn mit Jubel verabschiedeten, wollte der Coach nicht überbewerten. «Ich werde den Leuten nicht sagen, was sie hineininterpretieren sollen», sagte der 57-Jährige, der bei Tottenham im Sommer übernommen hatte. «Ich weiß nicht einmal, was in Harrys Kopf vorgeht, geschweige denn in dem eines anderen.» Die Spurs bestreiten vor dem Saisonstart beim FC Brentford am Sonntag ein letztes Testspiel beim FC Barcelona am Dienstag.

Über das Verhalten des FC Bayern, der seit Wochen um den Kapitän der englischen Nationalmannschaft buhlt, sagte Postecoglou: «Ich habe keine Meinung dazu. Das müssen die Bayern entscheiden.» Es sei nicht an ihm, das Verhalten der Münchner zu beurteilen. «Ich würde sicherlich nicht über Spieler sprechen, die bei einem anderen Verein unter Vertrag stehen, aber ich bin nicht bei Bayern, also können sie machen, was sie wollen.»