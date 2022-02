Spur der Verwüstung: Haftbefehl gegen Lkw-Fahrer erlassen

Fürth (dpa) – Der Lastwagenfahrer, der in Fürth betrunken Autos und Häuser gerammt und dabei eine Spur der Verwüstung verursacht hat, muss in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter habe am Mittwoch einen Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei in Nürnberg mit. Der 50 Jahre alte Mann war den Angaben der Polizei zufolge in der Nacht zuvor hochalkoholisiert mit seinem Sattelauflieger und 26 Tonnen Ladung über eine rote Ampel gerast. Er hatte insgesamt 34 Autos so beschädigt und ineinander geschoben, dass sie teils in Brand gerieten. Einige parkende Autos wurden in Hauswände gedrückt und Gebäude massiv beschädigt. Die Bergung dauerte am Mittwochabend an.

