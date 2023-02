sprungbrett into work: Initiative zur Integration von Menschen aus der Ukraine

In einer Woche ist es genau ein Jahr her, dass der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Seitdem sind viele Menschen aus dem Land zu uns nach Oberfranken geflüchtet. Hier wird nach Wegen gesucht, um die Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) macht das seit März 2022 mit der Initiative „sprungbrett into work für geflüchtete Menschen aus der Ukraine“. Ziel ist es, Geflüchtete leichter in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In Zeiten des zunehmenden Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels müssten insbesondere die Talente der Geflüchteten genutzt werden. Das hat vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt bei einem Projektbesuch hier in Oberfranken gesagt. Unter anderem will die vbw Geflüchtete bei der Suche nach Ausbildungsplätzen unterstützen. Mehr Infos zur Initiative findet ihr hier