Sprung auf Mülltonne klingt wie Schuss

Der Sprung eines Mannes von einem Parkhaus auf eine Mülltonne hat in Nürnberg einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Für eine Anwohnerin hörte sich das Geräusch wie ein Schuss an, weshalb sie den Notruf wählte, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mitteilte. Außerdem berichtete die Zeugin von einem nach Hilfe rufenden Mann, der sich eine Waffe an den Kopf halten würde.

Mehrere Streifen suchten daraufhin in der Nacht zum Samstag das Gebiet im Stadtteil Johannis ab. In einem Hinterhof fanden die Beamten einen 25-Jährigen mit einer blutenden Kopfverletzung – eine Waffe hatte er aber nicht dabei. Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann beim Sprung auf eine Mülltonne die Verletzung zuzog; er soll dabei unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Der 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.