„Sprücheklopfer“: AZV Hof sucht Beiträge für Abfallkalender 2023

Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat sie schon, ab 2024 soll es die Gelbe Tonne auch im Hofer Land geben. Dadurch erhoffen sich die Stadt und der Landkreis weniger Schmutz an den Wertstoffinseln. Abfallvermeidung und Umweltbewusstsein sind aber nun auch schon Themen für den Abfallkalender 2023 des Abfallzweckverbands (AZV) Stadt und Landkreis Hof. Unter dem Motto „Sprücheklopfer“ könnt ihr ab sofort eure Beiträge an den AZV schicken:

… so Hermann Knoblich vom AZV Hof.

12 ausgewählte Beiträge werden dann im Abfallkalender 2023 abgedruckt und mit je 100 Euro belohnt. Außerdem werden unter allen Einsendungen Zusatzprämien im Gesamtwert von 300 Euro ausgelobt.

Wer kann teilnehmen?

alle Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Hof (keine Altersbeschränkung)

gerne auch Schulen bzw. Schulklassen, Vereine, verschiedene Gruppen (z.B. auch Stammtisch)

Wie kann ich teilnehmen?

per Mail an: info@azv-hof.de + Kontaktdaten hinterlegen

per Post an: Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof, Kirchplatz 10, 95028 Hof

online unter: https://www.azv-hof.de/service/kontakt.html

Bis wann kann ich meinen Beitrag einsenden?

Einsendeschluss ist der 31. August 2022

Was gibt’s zu gewinnen?

12 Beiträge werden im Abfallkalender 2023 abgedruckt und mit jeweils 100 € belohnt

unter allen Einsendungen werden Zusatzprämien im Gesamtwert von 300 € ausgelobt