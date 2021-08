Spritztour endet im Graben und mit Führerscheinentzug

Kaisheim (dpa/lby) – Ein betrunkener 18-Jähriger entschied sich zu einer spontanen Spritztour im Landkreis Donau-Ries und landete dabei in einem Staßengraben. Er hatte in einer Spitzkehre nahe Kaisheim die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weder er noch die drei weiteren Insassen wurden verletzt.

Der 18-Jährige war am Samstagabend auf einer Geburtstagsfeier gewesen und wollte den Angaben zufolge nur ein Geschenk aus dem Auto eines Freundes holen. Er entschied sich jedoch anders und fuhr ohne Erlaubnis des Freundes mit dessen Auto und drei anderen Freunden los. Nach ihrem Unfall hielten sie laut Polizei ein zufällig vorbeikommendes Auto an und baten den Autofahrer, sie zu einem befreundeten Landwirt zu fahren. Dieser sollte das Auto mit einem Traktor aus dem Graben ziehen.

Bevor die vier ihren Plan umsetzen konnten, kam jedoch zufällig eine Polizeistreife vorbei. Ein Alkoholtest ergab 1,1 Promille bei dem 18-jährigen Fahrer. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie ein längerer Entzug des Führerscheins, wie die Polizei mitteilte.

