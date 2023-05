Sprinkleranlage verursacht sechsstelligen Wasserschaden

Eine Sprinkleranlage hat in der Produktionshalle einer Firma im schwäbischen Oettingen (Landkreis Donau-Ries) einen Wasserschaden von mindestens 100.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkte ein Mitarbeiter am Sonntag das Auslösen der Sprinkleranlage, jedoch keinen Rauch oder Brand. Obwohl er daraufhin das Wasser abgestellt habe, sei es noch etwa 20 Minuten nachgelaufen. Ob Maschinen beschädigt wurden, war zunächst unklar. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an der Sprinkleranlage aus.