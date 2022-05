Springreiter David Will gewinnt Großen Preis von Bayern

Team-Vize-Europameister David Will hat beim Reitturnier in München das Springen um den Großen Preis gewonnen. Der 34-Jährige aus Dagobertshausen blieb in beiden Umläufen mit dem 13 Jahre alten Wallach Primus ohne Fehlerpunkte und war im zweiten Durchgang klar der Schnellste. Zweiter wurde Wolfgang Puschak aus Bonstetten, der auf Number One ebenfalls strafpunktfrei war. Allerdings hatte das Paar mehr als vier Sekunden Rückstand im zweiten Umlauf auf Will und wurde Zweiter. Felix Haßmann aus Lienen kam mit ebenso zwei Nullrunden auf Carreras auf Platz drei.

Das mit 35 000 Euro dotierte Springen war die zweite Prüfung der Riders Tours. Ingseamt umfasst die Serie in dieser Saison 2022/23 acht Stationen und endet im Februar in Neumünster.