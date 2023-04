Springmesser in Unterhose: Polizei nimmt Mann Waffen ab

Die Bundespolizei hat einem 21-Jährigen an der tschechischen Grenze eine offenbar gerade erst gekaufte Kollektion von Machete, Wurfaxt und Springmessern abgenommen. Zivilfahnder stoppten am Dienstagabend am Grenzübergang Waidhaus das Auto, in dem der Mann mitfuhr. Die Machete fand sich im Kofferraum, im Rucksack die Wurfaxt. Zuletzt zog der 21-Jährige auf die Frage nach weiteren Waffen noch zwei Springmesser «aus der Unterhose», wie die örtliche Bundespolizeiinspektion am Mittwoch mitteilte. Der Mann hatte die in Deutschland verbotenen Hieb- und Stichwaffen demnach auf der tschechischen Seite der Grenze in der Ortschaft Rozvadow (Roßhaupt) gekauft. Gegen ihn wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.