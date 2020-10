Sprengstoffverdacht in Oberkotzau: Heute gibt es neue Details

Was hat es mit dem Gegenstand auf sich, der am Freitag in Oberkotzau aufgetaucht ist? Sehr schnell hat es einen Verdacht auf Sprengstoff gegeben. Daraufhin sind Experten des Landeskriminalamts angerückt. Entschärfer hätten den Gegenstand zerstört, teilte ein Sprecher am Wochenende mit. Ob es sich tatsächlich um einen Sprengsatz handelte, ist bisher unklar. Chemiker sollen im Labor jetzt mehr herausfinden. Im Laufe des Tages will das Landeskriminalamt weitere Einzelheiten bekannt geben.